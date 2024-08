“Bello vedere oggi tante persone che mi seguono e che sono qui. Non ho pianto quando abbiamo realizzato l’ultimo punto nella finale, ma oggi sì”. Così Alessia Orro esprimendo tutta la sua gioia ieri sera per la festa in suo onore a Narbolia dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La campionessa olimpica di volley ha ricevuto ancora l’abbraccio del suo paese natale che da lunedì, quando è tornata dopo il successo in finale contro gli Stati Uniti, non ha smesso di acclamarla.

In tantissimi erano presenti in piazza Segni per salutarla. Tra gli altri anche il presidente del Coni sardo Bruno Perra e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che ha portato i saluti dell’Assemblea.

