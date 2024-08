Poteva avere conseguenze drammatiche l’incidente che ieri sera ha creato apprensione a Carloforte. Un ragazzino di 14 anni è volato giù da una profonda scarpata mentre era impegnato in un’escursione in bici. A causare la caduta pare sia stato un malfunzionamento dei freni in discesa.

Il ragazzino è salvo per miracolo: ad attutire la caduta è stato un cespuglio di rovi. Immediato l’intervento del 118 e dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche i Carabinieri. Per il 14enne un grosso spavento e diverse ferite, ma non è in pericolo di vita.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it