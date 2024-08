La sorpresa è arrivata alla cassa: 1.155 euro per salumi e formaggi a Porto Istana, spiaggia del litorale olbiese. Vittime del super prezzo due turisti milanesi, tra cui una donna ipovedente di 86 anni che inizialmente non si era accorta di aver speso una cifra record con la sua carta.

L’episodio è avvenuto martedì, con i turisti che si sono quindi rivolti prima alla Guardia di Finanza e poi anche ai Carabinieri. L’anziana aveva selezionato alcuni pezzi di pecorino, un trancio di coppa e una salsiccia, per un totale di circa quattro chili. Poi l’86enne ha provveduto a pagare mentre il familiare caricava la merce sull’auto. A un successivo controllo della ricevuta del pos però l’amara sorpresa dei 1.155 euro pagati.

I due turisti si sono messi subito alla ricerca dell’ambulante, che subito aveva sbaraccato, recandosi a Buddusò. Poi hanno presentato prima un esposto alla Guardia di Finanza per la vendita senza scontrino fiscale, poi si sono recati alla stazione dei Carabinieri di Buddusò per sporgere denuncia. L’uomo è stato rintracciato, ma al momento non sono stati presi provvedimenti da parte delle forze dell’ordine.

