Dibattiti accesi, contrasti e poi l’accordo comune. E’ successo di tutto questa mattina in Consiglio regionale nell’ambito della discussione tra i partiti relativa alle misure da prendere per fermare la diffusione della Lingua Blu.

A presentare la mozione è stato il centrodestra con i suoi esponenti che hanno acceso gli animi della discussione. Il primo a esordire è stato Corrado Meloni: “Abbiamo bisogno di prevenzione, alla Giunta chiedo di tenere in considerazione i nostri suggerimenti e all’assessore Bartolazzi chiedo invece di battere un colpo perché se c’è, se davvero esiste, nessuno se n’è accorto”

Poi si è unito Paolo Truzzu: “L’azione della Giunta Todde, finora totalmente sconosciuta, è assolutamente urgente e guardarsi indietro non rappresenta un valido alibi, oltre a non risolvere il problema”.

Da qui in poi i diverbi si sono accesi sempre più con Salvatore Cau, di Orizzonte Comune, che ha replicato: “Dove eravate quando la vostra giunta faceva disastri in agricoltura? Siamo a questo punto per la totale carenza di programmazione nel passato”.

“Imputare alla giunta attuale la non risoluzione del problema blue tongue è disonesto intellettualmente” ha detto invece l’assessore Bartolazzi: “Se vogliamo essere seri, iniziamo a pensare a un approccio multidisciplinare su questa questione, che riguarda certamente anche la prevenzione. Che però deve partire da febbraio-marzo per l’anno successivo, non una settimana prima”.

Archiviate le discussioni, è stato poi approvato in modo unitario l’ordine del giorno che porterà alla rimodulazione del numero di veterinari assegnati alle Asl e all’acquisto dell’insetto repellente. Inoltre, verrà istituita una commissione permanente tra assessorati Agricoltura, Sanità e Ambiente.

“Stiamo lavorando a un’unità di crisi permanente che affronti l’emergenza blu tongue, che ci portiamo dietro ormai da 25 anni – ha annunciato l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta – Non so se riusciremo a debellare la malattia, ma saremo sicuramente in grado di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari, a partire dalla prevenzione”.

