Alessandro Serra, segretario di Forza Italia per la città di Cagliari, interviene sul nuovo regime della continuità aerea assegnato ad Aeroitalia.

“Continuavano a chiamarla continuità: non è un simpatico ‘spaghetti western’ ma è solo il pasticcio-horror della Giunta Todde. La nostra città viene di fatto tagliata fuori dai voli internazionali o, meglio, diventa il punto di partenza o di arrivo di una vera e propria Odissea: senza il ‘code-sharing’, infatti, un passeggero dovrà fare due biglietti, due controlli, due imbarchi dei bagagli per poter raggiungere una destinazione internazionale”, ha dichiarato Serra.

“Un solo minuto di ritardo nella consegna e nel ri-imbarco del bagaglio potrebbe far perdere la coincidenza o costringere fin dal principio a programmare magari con un giorno di anticipo e con maggiori spese il proprio itinerario. Naturalmente il percorso è altrettanto intricato per coloro i quali volessero raggiungere la Sardegna, con prevedibili conseguenze sull’economia e, in particolare, sul settore turistico”.

