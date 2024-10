Sabato scorso, 19 ottobre, volontari e volontarie si sono riuniti per raccogliere una tonnellata e mezza di rifiuti a Giorgino, nell’ambito dell’iniziativa “Clean up Games“.

Una mattinata che è stata dunque dedicata alla pulizia e che è stata organizzata dall’associazione Rebelterra nel febbraio 2024. In totale hanno partecipato 218 persone, con una folta rappresentanza da parte degli studenti delle scuole.

In totale, sono stati raccolti ben 1643 chilogrammi di spazzatura, nonostante la pioggia che ha costretto ad interrompere le attività per circa un’ora. L’iniziativa è stata organizzata come una sorta di gioco a premi che ha appunto coinvolto diversi istituti scolastici del cagliaritano.

“Con questa manifestazione abbiamo voluto raggiungere un duplice scopo – ha sottolineato Carola Farci, presidente di Rebelterra – da un lato rinsaldare la rete di associazioni del cagliaritano (una risorsa preziosa della città), dall’altro sensibilizzare i cittadini e in particolare i ragazzi in età scolare ai problemi derivanti dall’impronta dell’uomo sul Pianeta“.

“Quest’ultima è un’urgenza non più demandabile – ha concluso Farci – Da qui, dunque, la competizione a premi, che vuole promuovere un concetto semplice e chiaro: quando proteggiamo l’ambiente vinciamo tutti”.

