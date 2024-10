Domenica 27 ottobre prende il via la nuova continuità territoriale in Sardegna.

Gli oneri di servizio pubblico, in attesa del nuovo modello che sarà disegnato dalla giunta Todde in carica da febbraio, si basa sullo schema del decreto ministeriale precedente e prevede una durata di un anno, sino al 25 ottobre 2025. Tra le aziende che si sono aggiudicate la gara c’è Aeroitalia che collegherà Cagliari con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

La nuova compagnia italiana opererà anche su Olbia per i voli da e per Linate, mentre la tratta Olbia-Fiumicino sarà co-gestita con Volotea, i due vettori si divideranno il servizio senza compensazioni economiche.

Ita Airways, che sotto la bandiera di Alitalia ha sempre collegato con la continuità territoriale la Sardegna ai principali aeroporti della penisola, si è invece aggiudicata le rotte agevolate dello scalo di Alghero Riviera del Corallo per Roma Fiumicino e Milano Linate.

Le agevolazioni riguardano i residenti in Sardegna e alcune categoria equiparate: i giovani dai 2 ai 21 anni, gli studenti universitari nella fascia 18-26 anni, gli over 70, i disabili e i non residenti che viaggiano per lavoro. Per tutti la tariffa varia dai 65 euro per un Cagliari o Alghero-Roma agli 80 euro per un Olbia-Milano (oneri e tasse escluse).

