Ci sarebbe una fuga di gas alla base dell’esplosione avvenuta questo pomeriggio nelle campagne di Pattada. Un uomo e una donna sono rimasti gravemente ustionati in località Sa Raga, probabilmente per il malfunzionamento di una bombola che ha dato il via a un devastante incendio nella casa.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori dei Vigili del fuoco e dei primi rilievi dei Carabinieri di Ozieri, la coppia è stata investita da una fiammata dopo aver aperto la porta nella stanza dove era divampato l’incendio. Sul posto anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Sassari. Meno grave la donna, trasportata in ambulanza.

