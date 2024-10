“Nel dibattito democratico non può esserci spazio per i toni meschini e intimidatori rivolti contro i consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Luca Pizzuto, Sandro Porcu, Sebastian Cocco e Michele Ciusa, ai quali va la solidarietà della Cgil della Sardegna”. Lo dichiara il segretario della Cgil regionale, Fausto Durante, commentando i post delle ultime ore che circolano sui social dei comitati per la legge Pratobello e che “schedano” i capigruppo che hanno detto no all’approdo del provvedimento in Consiglio regionale.

Per Durante “è un vile tentativo quello di delegittimare chi la pensa diversamente: le battaglie politiche si fanno con la forza delle idee, delle proposte, degli argomenti, quando si passa alle minacce o alle liste di proscrizione si superano i limiti del confronto politico e della dialettica democratica”. Sulla vicenda si sono espressi anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e il consigliere di minoranza Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti).

