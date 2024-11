Vertice di maggioranza questo pomeriggio alle 15 in Consiglio regionale. La presidente Alessandra Todde ha convocato gli assessori e i capigruppo del Campo largo per fare il punto sulla variazione di Bilancio da 530 milioni di euro che approderà domani in Aula.

L’obiettivo del centrosinistra è l’approvazione rapida della manovra, già entro mercoledì, così da passare subito alla legge sulle Aree Idonee al centro delle critiche per la contrapposizione con quella di iniziativa popolare denominata Pratobello 24. Entrambe si propongono come strumenti per fermare la speculazione energetica, ma la seconda è rimasta al palo delle commissioni nonostante le 210mila firme raccolte dai comitati.

Intanto il punto di oggi della maggioranza toccherà anche il tema Sanità, dove traballa la poltrona dell’assessore Armando Bartolazzi. La presidente Todde esclude l’ipotesi di un rimpasto in Giunta per sostituire il medico romano, ma dagli alleati non mancano le pressioni per un cambio di passo. Il Pd sembra avere già iniziato a sfogliare la rosa dei candidati, con Gianfranco Ganau primo nome della lista dei possibili sostituti.

