Un disoccupato di origini marocchine di 29 anni è stato arrestato a Dolianova nella serata del 4 novembre con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un veicolo rubato.

L’episodio è iniziato con una denuncia di furto sporta alcune settimane fa presso la Stazione Carabinieri di Uta, in cui un residente aveva segnalato il furto della sua Renault Clio, sottratta nei pressi della sua abitazione. L’auto, inserita nelle banche dati delle ricerche di polizia, è stata successivamente individuata la scorsa notte in movimento in via Cagliari a Dolianova, vicino a un supermercato. I Carabinieri, riconosciuto il veicolo segnalato, hanno subito intimato l’ALT al conducente.

Alla vista della pattuglia, il guidatore ha cercato di evitare il controllo manovrando in retromarcia e speronando il mezzo di servizio, per poi finire fuori strada, bloccato in una cunetta.

Dopo aver abbandonato l’auto, il sospetto ha tentato di fuggire a piedi lungo la strada, cercando anche di fermare altri veicoli in transito.

Inseguito e bloccato dai Carabinieri, ha opposto resistenza durante l’arresto, sferrando calci e pugni nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ma i militari sono riusciti a immobilizzarlo.

All’interno dell’auto era presente una donna di 40 anni, residente a Dolianova, che è stata denunciata a piede libero per ricettazione in concorso. Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto vari strumenti da scasso, tra cui una smerigliatrice a batteria, probabile provento di furto.

Il veicolo recuperato è stato sequestrato e sarà custodito in attesa di ulteriori accertamenti.

