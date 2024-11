È scontro politico in Consiglio comunale a Oristano dopo la scoperta che l’amministrazione comunale non ha partecipato al bando regionale per l’organizzazione degli eventi di Capodanno indetta dalla Regione.

Una scelta che ha sorpreso negativamente tutta la cittadina, che rischia di vivere una festa in tono minore. Così Oristano avrà a disposizione “solo” i 100 mila euro messi a disposizione dall’amministrazione per le festività natalizie e per Capodanno.

Umberto Marcoli, consigliere comunale di opposizione, ha presentato una interrogazione a sindaco e giunta.

“L’assessorato regionale del Turismo ha previsto il finanziamento per tutti i Comuni partecipanti. L’assenza di Oristano potrebbe implicare una perdita di opportunità economiche e turistiche per il territorio, che potrebbe non godere di visibilità e dei benefici promozionali derivanti da questa iniziativa regionale”.

Pertanto, Marcoli chiede di rendere noto per quale motivo la città non ha partecipato al bando e quali alternative abbia previsto la giunta per fare i conti col mancato vantaggio economico che il bando prevedeva.

