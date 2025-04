Cagliari, pacco con 1,5Kg di marijuana davanti a un market: 38enne arrestato

Un passante ha allertato le forze dell’ordine a Cagliari in seguito al ritrovamento di un involucro sospetto nei parcheggi antistanti un supermercato. L’ispezione ha rivelato che il pacco conteneva un chilo e mezzo di marijuana.

Le riprese dei sistemi di videosorveglianza, unitamente a ulteriori verifiche, hanno permesso agli agenti della Questura del capoluogo di identificare un uomo che, con alta probabilità, aveva perso l’involucro contenente la sostanza stupefacente nel corso di una precedente attività di spaccio.

Le indagini hanno quindi portato all’arresto di un trentottenne, condotto in Questura con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Successivamente, una perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori quantità di droga, materiale per il confezionamento e altri elementi ritenuti rilevanti per le investigazioni in corso.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il legale difensore ha richiesto i termini a difesa e il trentottenne è stato rilasciato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it