Accademia Belle Arti Cagliari, Mascia: “Tentativo di scippo a Sassari”

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, legge così la proposta di legge avanzata dal deputato Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia di istituire una Accademia di Belle Arti anche nel capoluogo isolano o, in subordine, di impiantare nella prima città dell’isola un distaccamento dell’Accademia “Mario Sironi” di Sassari.

“No allo scippo dell’Accademia di Belle Arti di Sassari a vantaggio di Cagliari e in nome del cagliaricentrismo. A distanza di alcuni anni da analoghi tentativi, c’è chi riprova a portarci via l’istituto di alta formazione, considerato un’eccellenza a livello nazionale, sulla base di argomentazioni numeriche che non hanno fondamento e che in ogni caso non possono essere l’unica ragione per mettere in atto un piano che va assolutamente sventato”, dichiara il primo cittadino sassarese.

“Mi rivolgo anche al buon senso e all’attenzione verso il nostro territorio da parte dei rappresentati di Fratelli d’Italia e di centrodestra del Sassarese, della Gallura, del Nuorese e di tutte le aree geografiche dell’isola che rischiano di veder dimostrata per l’ennesima volta la teoria della loro subalternità a Cagliari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it