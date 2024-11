Sarà con tutta probabilità Stewart Copeland il super ospite del Capodanno di Cagliari 2025. Un artista internazionale che deriva dalla proposta fatta da Vox Day a risposta del bando che assegnava l’organizzazione della festa dell’ultimo dell’anno.

La notizia, al momento, è ufficiosa. La conferma arriverà nella conferenza stampa che avverrà giovedì 21 novembre al Comune di Cagliari. Da definire ancora chi suonerà sui palchi di San Giacomo, Garibaldi e Bastione.

Leggendario batterista e fondatore dei Police assieme a Sting, Stewart Copeland si esibirà sul palco di piazza Yenne. È possibile che venga accompagnato dalla FVG Orchestra, il progetto con tre cantanti e un chitarrista, con cui sta ripercorrendo in giro per il mondo 40 anni di successi personali.

Il pubblico potrà quindi cantare e ballare sulle note di ‘Roxanne’, ‘Message In A Bottle’, ‘Don’t Stand Too Close to Me’ e tante altre.

