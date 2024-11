Attimi di paura a Quartucciu dove questa mattina ha preso fuoco un edificio adibito a Bed and Breakfast, con annessa Spa, posizionato in vico V Nazionale.

Intorno alle 12.10 infatti è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per via di un incendio scoppiato in uno degli alloggi, nel primo piano della struttura.

Non è stata certificata la causa, ma secondo quanto riferito il motore scatenante sarebbe stato un problema di natura elettrica.

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e ad evitare dunque che il rogo potesse espandersi all’intera struttura.

Fortunatamente, nessuno degli ospiti o dei gestori presenti all’interno dell’immobile ha riportato alcun danno.

