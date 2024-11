Il forte Maestrale che si è abbattuto su tutto il Nord Sardegna ha causato non pochi danni tra ieri pomeriggio e quest’oggi. Tanti infatti sono stati gli interventi di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco che sono ancora in azione in alcune aree.

Particolari criticità sono emerse in zona Santa Teresa di Gallura, dove sono stati effettuati 10 interventi, poi anche nelle isole di La Maddalena e Caprera, in cui si lavora senza interruzione da ieri.

Il forte vento ha recato danni soprattutto agli alberi, che ora risultano pericolanti, ai tetti, attraverso lo spostamento o caduta di tegole. Sono state registrate poi anche antenne divelte e grondaie stracciate.

Ad ogni modo, i cittadini restano guardinghi nell’attesa che si plachino le forti raffiche. Secondo le previsioni, il Maestrale dovrebbe calare di intensità già a partire da questa sera.

