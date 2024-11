Igor Sollai ha confessato nella serata di giovedì 22 novembre l’omicidio della moglie Francesca Deidda. Una svolta che è arrivata dopo che l’uomo si era professato innocente per sei mesi.

L’avvocato della famiglia della ragazza, Gianfranco Piscitelli, ha commentato con sollievo l’annuncio.

“Igor Sollai è l’assassino della moglie Francesca Deidda. Aspettavo la conferma dopo la per me scontata decisione della Corte di Cassaziobe sulla richiesta di scarcerazione. Si sarà anche liberato di un peso o è un ultimo disperato tentativo di mitigare una condanna certa. Ma di certo, nella mia posizione non cambia nulla… nessuno potrà restituirci la dolce Francesca ma ora è giusto darle giustizia …. Massimo della pena per il suo assassino”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it