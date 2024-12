E’ stato necessario effettuare un trapianto di fegato per il pensionato olbiese di 75 anni che aveva mangiato un’Amanita phalloides.

Dopo essere stato ricoverato giovedì sera al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia, l’uomo era stato trasferito d’urgenza al Brotzu.

Il fungo velenoso, potenzialmente anche mortale, aveva infatti compromesso il suo fegato e dunque si è reso necessario effettuare il trapianto dell’organo.

Un’operazione riuscita con le condizioni del paziente che sembrerebbero via via migliorare. Attualmente l’uomo si trova ancora in ospedale sotto osservazione.

