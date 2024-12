Un bassotto ha salvato un giovane che era finito in coma etilico a Oristano. Un gesto straordinario che si è verificato qualche notte fa alle 4 del mattino.

A raccontarlo è stato il medico oristanese Carlo Piccaluga attraverso i suoi profili social. Il medico ha spiegato come Camillo, questo il nome del cagnolino, avesse cominciato ad abbaiare in modo anomalo, costringendolo ad alzarsi dal letto.

Una volta uscito di casa ha poi notato un ragazzo in stato di coma etilico: “Camillo non abbaia quasi mai, soprattutto a quell’ora del mattino. Mi affaccio alla finestra per verificare se davanti a casa ci fosse qualcuno. A parte un freddo tremendo, la strada era vuota. Ritorno a letto”.

“Ma Camillo insiste – continua a raccontare il dottor Piccaluga – non smette di abbaiare. Davanti al cancello, nascosto alla vista da un’auto in sosta, troviamo un ragazzo con una maglietta a maniche corte. Era in un evidente stato di coma etilico. Con quel freddo pungente rischiava seriamente di andare in ipotermia. Ho chiamato subito il 118 e poco dopo gli operatori di un’ambulanza lo hanno soccorso e trasferito in ospedale”.

