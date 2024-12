La più sentita festività dell’anno è finalmente giunta: oggi si festeggia il Natale, una data speciale per i più piccoli ma particolarmente emotiva anche per i più grandi.

Il Natale rappresenta il calore della famiglia, il ritrovarsi tutti insieme (soprattutto per chi tutto l’anno vive in luoghi differenti e lontani tra loro), e come farlo se non davanti ad una bella tavola imbandita?

Per tutti i sardi questa sarà una giornata speciale, la Sardegna da sempre terra di sapori e piatti tipici apprezzati in tutto il mondo, dove tantissime pietanze della tradizioni vengono cucinate, con personali sfumature, in tante famiglie.

Non mancherà sicuramente il classico maialetto allo spiedo, cotto alla brace e servito su foglie di mirto. Così come l‘agnello arrosto simbolo della tradizione sarda. Tra i primi piatti i più gettonati troviamo i classici ravioli di ricotta ma anche i culurgiones, nativi dell’ogliastra ma ormai diffusi su tutta l’Isola, così come la fregula. Insieme a loro non mancherà sicuramente la lasagna al forno.

Tra i vari piatti tipici di “terra”, negli ultimi anni hanno preso piede anche i pranzi esclusivamente a base di pesce. Tra i primi piatti più annoverati troviamo la pasta con le vongole, mentre tra i secondi piatti i gamberoni cucinati nelle più svariate fantasie.

Quel che è certo che anche quest’anno la cucina dei sardi sfornerà un’infinita di piatti squisiti che rappresentano un unicum in tutta Italia, in tutta l’Europa e nel mondo intero, da far invidia ai più.

