Armando Puddu non ce l’ha fatta: il 68enne, ricoverato in un ospedale di Bangkok da oltre un mese, è morto in seguito ad un ictus che gli ha procurato una emorragia cerebrale fatale.

A rendere nota la triste notizia è stato il figlio sui social.

“Grazie di cuore a tutti per le vostre donazioni e il supporto ricevuto. Vogliamo informarvi che, nonostante tutti gli sforzi, papà Armando ci ha lasciati questa mattina, 23 dicembre 2024. Con i fondi rimasti, ci occuperemo della cremazione, del rimpatrio delle sue ceneri e del ritorno di nostra mamma Giusy. Ilvostro aiuto è stato fondamentale”.

L’uomo si era sentito male durante una vacanza in Thailandia. Era stato trasportato in un ospedale, ma i costi di cura si erano rivelati ben presto proibitivi. Così i figli avevano lanciato una raccolta fondi che aveva accolto la solidarietà di tantissimi sardi.

Purtroppo non è bastato. Il cuore di Puddu ha cessato di battere in mattinata.

