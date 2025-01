Giorgia Meloni, presidente del consiglio dei ministri, ha parlato del caso Alessandra Todde che in questi giorni sta tenendo banco in Sardegna e nei banchi del consiglio regionale sardo.

“Si tratta di un atto non definitivo, la presidente Todde ha annunciato ricorso e non voglio entrare nel merito. Non sono la tipa che gioisce se uno che vince elezioni poi decade per questioni burocratiche o giudiziarie”, dichiara la premier Meloni.

“Non gioisco, vedremo cosa accadrà, il percorso è ancora lungo. Ho letto che Pd e M5s intendono, nel caso, non convalidare la decisione dei magistrati: è una scelta libera dei partiti, ma mi permetto sommessamente di segnalare che quando fu il caso della decadenza di Berlusconi si disse che compito del Parlamento era ratificare la decisione della magistratura. Sono i soliti due pesi e due misure. Non conosco benissimo la vicenda nel merito, preferisco non entrare ma a differenza di altri non gioisco per queste vicende”.

