Schianto tremendo questa mattina all’alba sulla strada provinciale che collega Serrenti a Samassi. Una ragazza alla guida di un’auto ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e finendo in un campo coltivato.

La giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area. Restano da chiarire le cause esatte dello schianto.

