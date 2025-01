Un giorno di grande dolore a Elmas per i funerali di Francesca Deidda. Un ultimo saluto straziante accompagnato da un lungo applauso all’arrivo del feretro davanti all’oratorio della parrocchia di San Sebastiano.

In prima fila erano presenti i parenti di Francesca, con il fratello Andrea, gli amici, le colleghe di lavoro di Francesca, che ne denunciarono la scomparsa a maggio. Presente anche il padre di Sollai e diversi sindaci dell’area metropolitana di Cagliari.

A celebrare i funerali Monsignor Giuseppe Baturi, che nell’omelia ha voluto marcare l’esigenza di un patto educativo e di mantenere la speranza nell’amore.

“L’affetto non è mai possesso e la persona non può essere trattata per nessuna ragione come un oggetto da prendere, possedere, scartare e distruggere. E ciò accade spesso. Mai possessività, dedizione, mai costrizione, disponibilità al sacrificio di sé, mai violenza personale. L’amore è vero, diciamolo forte. Proviamo a dirlo ai nostri ragazzi. Serve un patto educativo che metta al centro la persona e la sua attività, una sorta di alleanza per la vita, per i giovani e per l’amore. Occorre una speranza, solo chi spera ama”.

