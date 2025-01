Ancora maltempo in Sardegna nei prossimi due giorni. Per questo il centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso fino alle 23:59 di domani, domenica 19, un avviso di allerta in codice giallo sulle aree Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro; codice arancio sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu; ancora arancio e giallo sull’area di allerta Gallura.

Diversi gli interventi operati in tutti i territori dai vigili del fuoco. Ecco cosa è accaduto e cosa sta accadendo finora coi dati resi noti dalla Protezione Civile.

Alberi caduti

La Sala Operativa Regionale Integrata della Protezione Civile regionale fino alle 11 di questa mattina non ha registrato particolari criticità. Se non alcune cadute di alberi nel centro urbano di Iglesias, al km 83 della Strada Statale 198, nella SS 554 all’altezza della rotonda della zona Margine Rosso di Quartu Sant’Elena. A Burcei, oltre alla caduta di un albero, si segnala anche la caduta di un palo della luce in via Cimitero. Inoltre c’è la caduta di un ramo sulla SS 131, località Scala di Giocca in direzione Cagliari.

Blackout e non solo

Due blackout elettrici, uno a Castiadas e uno a Sinnai e la chiusura della Sp Ter Pratobello- Fonni dalle ore 7 (tratto dal Km 5+0,30 al Km 5 +280)per permettere l’ispezione della Diga Govossai da parte di Abbanoa.

La presenza di un masso sulla carreggiata della SP 125 km 167, nella SS 389 al Km 33 tratto Alà Buddusò la strada non è percorribile a causa dell’esondazione del fiume. A Oschiri è esondato il rio Rizzolu nella località Madonna di Oti. Nella sp 24 al Km 17,3 direzione Alà dei Sardi – Padru presenza di detriti e acqua a causa dell’esondazione di un ruscello, mentre a Loiri Porto San Paolo si registra l’esondazione del Rio Lerno.

Dati Idropluviometrici

Nelle ultime 3 ore le precipitazioni registrate sono state deboli, puntualmente moderate, nel settore orientale. La rete fiduciaria ha registrato i seguenti valori più significativi: Onanì Mamone 24,0 mm, Padru Sa Pianedda 21,6 mm, Lodè Sas Seddas 20,7 mm, Alà dei Sardi 18,8 mm, Orosei RF 16,2 mm.

Valutazione meteorologica

Il ciclone mediterraneo che sta interessando il mediterraneo centrale continua a essere attivo tra la Tunisia e l’Italia. Un fronte freddo sta attraversando la Sardegna dalle prime ore di oggi. Un fronte occluso, attualmente posizionato tra il Canale di Sardegna e il Tirreno Meridionale si sta avvicinando alla Sardegna.

Le precipitazioni si sono lentamente spostate sulla parte nordorientale dell’Isola, riducendosi di intensità sulla parte sudorientale. Nelle prossime ore la Sardegna si troverà nella zona tra i due fronti, per cui le precipitazioni sono previste in temporanea diminuzione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it