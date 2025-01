Roberto Capelli spera nella decadenza di Alessandra Todde. Il leader de La Base da molti mesi è deluso dal governo della Presidente della Regione Sardegna e ha ribadito il suo distacco rispetto alla alleanza per le elezioni.

Era il 13 luglio quando Capelli espresse sui social tutto il suo rammarico. Oggi lo conferma, chiedendo la conclusione della legislatura.

“Per i motivi allora espressi, (tutt’oggi purtroppo ancora validi), e non per sopraggiunti eventi giudiziari pur gravi e preoccupanti, auspico la decadenza della Presidente Todde. Forse alla luce dei sucessivi mesi trascorsi da allora e degli ultimi eventi devo solo aggiungere: “manifesta incompetenza”. Allora mi arrivarono diverse critiche. Oggi, gli stessi, mi dicono avevi ragione! Non mi sono depresso allora, non mi esalto oggi. Mi rattrista di aver avuto ragione!”.

