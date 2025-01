Un uomo di 43 anni, residente a Cortoghiana, è finito in manette questa notte per maltrattamenti nei confronti della moglie, una donna di 44 anni, disoccupata e convivente. I Carabinieri della Stazione di Carbonia sono intervenuti presso l’abitazione della coppia in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112.

Stando alle prime ricostruzioni dei militari, l’episodio sarebbe nato da motivi di gelosia, aggravati dall’abuso di alcol. Durante la lite, l’uomo avrebbe danneggiato gli arredi della casa coniugale, accompagnando il gesto con ingiurie e minacce che hanno generato nella donna un forte stato di ansia e paura per la propria incolumità.

I Carabinieri hanno rassicurato la vittima e l’hanno informata delle risorse disponibili presso il centro antiviolenza locale, incoraggiandola a usufruire dell’assistenza offerta. Dopo aver raccolto i primi elementi utili all’indagine e messo in sicurezza la donna, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 43enne.

L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria immediatamente informata dell’accaduto.

