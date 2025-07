Cagliari, via Podgora nel degrado: “Viviamo dimenticati, senza luce né sicurezza”

“Viviamo in condizioni inaccettabili”. Con queste parole si apre la denuncia dei residenti della palazzina di edilizia popolare in via Podgora 2, nel quartiere di Is Mirrionis, indirizzata al sindaco Massimo Zedda e all’assessora alla Salute e Benessere, Anna Puddu. Una lettera aperta per rompere il silenzio e chiedere, ancora una volta, interventi urgenti e concreti contro una situazione di degrado che ormai dura da anni.

Secondo quanto riportato dagli abitanti dello stabile, lo scenario quotidiano è quello di una struttura fatiscente, insicura e totalmente priva di manutenzione. Le scale interne risultano completamente al buio, costringendo adulti e bambini a utilizzare torce o luci dei cellulari per spostarsi tra i piani. Una condizione pericolosa, soprattutto di notte, che alimenta timori per l’incolumità personale.

La mancanza di un impianto citofonico e la costante apertura del portone d’ingresso aggravano ulteriormente l’emergenza sicurezza, rendendo l’edificio vulnerabile a intrusioni notturne. “Siamo nel 2025, eppure viviamo in una palazzina dimenticata dalle istituzioni, in condizioni che nulla hanno a che fare con la dignità e la sicurezza che uno stabile pubblico dovrebbe garantire” scrivono i residenti”.

“In questo edificio vivono famiglie con bambini piccoli e neonati, anziani, persone malate che ogni giorno affrontano la paura di trovarsi – soprattutto di notte – in scale buie, senza protezione e con la costante possibilità di incontri pericolosi o indesiderati. Abbiamo più volte segnalato la situazione, senza ottenere risposte né interventi concreti. La misura è colma”.

A rendere ancora più pesante il disagio è anche il guasto persistente dell’impianto centralizzato della televisione, che da mesi isola le famiglie da ogni servizio informativo e di intrattenimento.

La lettera si chiude con un appello chiaro e diretto: “Pretendiamo risposte immediate e interventi risolutivi. La sicurezza e la dignità dei cittadini non possono essere ignorate”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it