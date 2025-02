Cagliari-Juventus, Nicola: “Con coraggio possiamo dire la nostra”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro la Juventus di Motta

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus, fischio d’inizio alle ore 20:45, contro la Juventus di Thiago Motta, valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A 24/25.

Sulla gara contro la Juventus: “La rifinitura all’Unipol Domus è stata una scelta per entrare prima nel clima partita, quando si può è una cosa allenante a livello mentale preoararci davanti ai nostri tifosi. E’ stata una settimana intensa perché la Juventus è una squadra di livello ma anche noi possiamo dire la nostra con il coraggio che ci può spingere a migliorare”.

Sull’avversario: “La nostra sarà una gara che ci impone di migliorare e potremmo avere delle opportunità, loro sono una squadra che gioca in modo moderno. Costruiscono i diversi modi, anche a tre, attaccano bene la linea difensiva e sanno alzare bene i terzini come hanno fatto con Weah. Abbiamo l’umiltà per sfidarli ma c’è anche la consapevolezza di dover giocare il nostro gioco, possiamo crearci le nostre occasioni”.

Sui singoli: “Luvumbo e Coman si allenano in modo serio, Gaetano ha fatto due allenamenti completi oltre alla rifinitura odierna, vedremo che utilizzo gli darò se dall’inizio o meno. Coman sta crescendo e si sta centellinando nel lavoro che gli viene dato, può migliorare in questo modo le sue prestazioni, sta aumentando in carichi di lavoro. Luvumbo non ha questioni fisiche in ballo ma il timore delle ricadute, ha avuto una distorsione non facile”.

