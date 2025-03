Cagliari, sfuriata di Giulini alla squadra: si pensa al ritiro anticipato

Il patron rossoblù non ha mandato giù la sconfitta contro il Bologna e dopo la partita ha avuto un duro faccia a faccia con il tecnico e i capitani

Aria tesa in casa Cagliari dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 contro il Bologna. Ieri pomeriggio allo stadio Dall’Ara, al termine della partita, il presidente Tommaso Giulini ha avuto un duro confronto con la squadra.

Il patron rossoblù ha chiamato un vertice con dirigenti, staff e giocatori, rimproverando l’atteggiamento che ha portato il Bologna a ribaltare la partita. Un atteggiamento che Giulini ha visto diverse volte di recente e che non è piaciuto al numero uno del club, che ha chiesto più cattiveria per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Oggi la squadra tornerà subito in campo per la ripresa degli allenamenti, con la prossima sfida contro il Genoa fissata per venerdì. Si sta valutando un ritiro anticipato a domani o a mercoledì. Oggi la decisione, ma con tutta probabilità la squadra si chiuderà al Crai Sport Center.

