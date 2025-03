Elmas, nuovo incidente sulla 130 in serata: altri 3 feriti

Un altro incidente avvenuto in serata: lunga coda, le auto costrette ad avanzare lentamente lungo la 130. È il secondo incidente avvenuto in giornata nello stesso punto

Ancora una giornata di incidenti nei pressi del semaforo per Elmas, sulla 130. In serata due auto si sono scontrate tra loro: in corso i rilievi per capire l’esatta dinamica.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, in modo non grave. Sul posto i carabinieri e due ambulanze, oltre agli operatori dell’Anas.

L’incidente ha generato una lunga coda, con le auto costrette a proseguire a passo d’uomo.

Stamane, invece, intorno alle 7 un’auto Fiat 500 è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro il guardrail. Fortunatamente solo un grosso spavento per la conducente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it