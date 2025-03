Cagliari-Genoa 1-1, i sardi si lasciano riprendere dopo un buon primo tempo

Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Genoa e porta a casa un punto comunque importante. Resta però il rammarico di un primo tempo praticamente dominato, a cui è seguita una ripresa timorosa e confusa, in cui il Genoa ha rischiato il ribaltone come il Bologna.

La Partita.

Ottima partenza del Cagliari che al 9′ si vede annullato un gol di Piccoli per un fuorigioco di millimetri. Al 14′ punizione velenosissima di Coman che sorprende Leali, ma trova il palo. Arriva il 18′ e il Genoa perde palla dopo un calcio d’angolo, scatenando il contropiede sardo che con Piccoli gestisce un pallone in maniera ottima, per poi servire Viola che batte Leali siglando l’1-0.

La ripresa inizia con un terremoto. Nei primissimi minuti Miretti imbuca per Ekuban che inganna Luperto e serve al centro Cornet per l’1-1. Neanche 10 minuti dopo è De Winter a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa da ottima posizione che termina fuori. Passata la tempesta la gara si riequilibra, ma nessuna delle due squadre trova la zampata vincente. Finisce 1-1, con il Cagliari che può rammaricarsi per un pessimo avvio di ripresa costato caro.

