Cagliari-Genoa 1-1, le pagelle: Piccoli e Viola ispirati, Luperto si distrae

Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Genoa dopo un ottimo primo tempo e una ripresa in affanno. I sardi si rendono pericolosi subito dopo pochi minuti, trovando il gol dopo un quarto d’ora. Nel secondo tempo però i liguri salgono e dopo il pari rischiano il ribaltone. Le nostre pagelle:

Caprile 6: Il Genoa non lo mette in grande difficoltà e sul gol non ha colpe.

Mina 6,5: Salvataggi importanti nonostante Vieira provi a mettergli davanti degli attaccanti rapidi.

Luperto 5,5: Si fa sorprendere da Ekuban sull’1-1. Peccato, perché la gara in generale è stata ordinata.

Zappa 5,5: Rende Cornet invisibile per tutto il primo tempo, ma appena inizia la ripresa si fa trovare impreparato sul franco-ivoriano.

Obert 6: Inventa un assist al bacio per Piccoli che però si trovava in fuorigioco millimetrico. Buon primo tempo, poi però si perde nella ripresa. (77′ Pavoletti sv)

Makoumbou 6: Un po’ di timidezza negli ultimi 30 metri, ma tanta sostanza in mezzo al campo. Sostituzione abbastanza inspiegabile. (60′ Prati 6: Gioca semplice come al solito, ma almeno non sbaglia nulla e mette sulle gambe un po’ di minutaggio)

Deiola 5,5: Buon primo tempo, ma nella ripresa inizia a imbarcare acqua. (77′ Adopo sv)

Zortea 5,5: Prova qualche iniziativa sulla destra nel primo tempo, ma nella ripresa si abbassa troppo e subisce il forcing di Martin.

Viola 7: Ottimo inserimento in occasione del gol e finalmente si rivede un aiuto in attacco per Piccoli. Cala nella ripresa con tutta la squadra. (60′ Gaetano 6: Entra in un momento di difficoltà della squadra, poi però passata la tempesta riesce a gestire bene tra le linee)

Coman 6,5: Solo mezz’ora per lui ed è un peccato, perché la qualità c’era. Pregevole la punizione con cui centra il palo al quarto d’ora. Poi l’infortunio alla caviglia. (29′ Augello 5,5: Ha il demerito di togliere peso all’attacco e di far arretrare troppo il baricentro)

Piccoli 7,5: Gol annullato per fuorigioco millimetrico, poi una palla gestita da fenomeno per l’assist a Viola. Nella ripresa soffre di più, ma regge comunque l’attacco e aiuta la squadra nel momento peggiore.

Nicola 5: La squadra entra molto bene in campo nel primo tempo e comanda il gioco per lunghi tratti. Nella ripresa si ribalta la situazione e pronti via il Cagliari subisce gol, in una dinamica identica a quella vista contro il Bologna. I cambi anche questa volta sono abbastanza “creativi” e poco comprensibili, come quando sceglie di togliere Viola (tra i migliori) e Makoumbou, lasciando Deiola ammonito in campo ancora per diversi minuti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it