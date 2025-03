Quartu aderisce a ‘Una piazza per l’Europa’ | Milia: “Unica strada per pace”

Quartu aderisce a ‘Una piazza per l’Europa’ | Milia: “Unica strada per...

Anche la città di Quartu Sant’Elena, così come Cagliari, ha deciso di aderire alla manifestazioni nazionale “Una piazza per l’Europa”, in programma per sabato 15 marzo.

A darne notizia è stato lo stesso comune attraverso una nota, mettendo a disposizione il Parco Europa a Pitz’e Serra per manifestare il proprio sostegno all’unità continentale.

“L’Europa è necessaria. Le sue divisioni e la sua debolezza politica sono ragione di grande preoccupazione per milioni di europei, che vorrebbero sentirla parlare con una sola voce – si legge nel comunicato – In un momento di così grande e veloce mutamento degli assetti mondiali, solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di far fronte al presente e preparare un futuro migliore“.

La manifestazione prenderà il via alle 10.30 e sarà aperta a chiunque vorrà partecipare: “In questo mondo complesso in continuo mutamento – spiega il sindaco Graziano Milia – e di fronte alle sfide e alle incertezze del futuro, riavviare il processo di costituzione degli Stati Uniti d’Europa è l’unica strada per continuare a garantire agli europei e a tutto il resto del mondo pace, prosperità, sicurezza e diritti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it