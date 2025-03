Sassari, morte operaio Gesam: assolto l’unico indagato

Fabiano Maria Saba era stato indagato con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Antonio Masia, operaio della Gesam trovato senza vita il 25 luglio del 2022. Il Gup di Sassari però oggi lo ha assolto in quanto non responsabile del fatto.

Le prove raccolte infatti erano parse già in altre fasi delle indagini insufficienti per condannare Saba. Entrambi lavoravano all’interno della struttura e il corpo di Masia venne ritrovato all’interno dell’impianto.

Inizialmente si era pensato ad un malore, poi le analisi avevano fatto emergere che la sua morte fosse stata causata dall’impatto con un macchinario.

Tuttavia, l’ora del decesso era risultata incompatibile con la presenza della stesso Saba e questo è stato anche uno dei motivi della sua assoluzione.

