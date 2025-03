Marzia Cilloccu: “Alter Nos? Per me un’emozione straordinaria”

Dopo la nomina del Sindaco Massimo Zedda martedì in Consiglio comunale, la consigliera e vice presidente del Consiglio Marzia Cilloccu ha raccontato le sue impressioni.

“Per me sarà un grande onore rappresentare il sindaco Massimo Zedda e tutta la città di Cagliari per la Festa di Sant’Efisio in un ruolo così importante e prestigioso. Un’emozione straordinaria che vivo con grande entusiasmo e onore perché questa è una festa per le cagliaritane e i cagliaritani ma anche per tutti i sardi visto che parliamo di un evento evento molto sentito che non si limita alla sola giornata del 1 maggio”, dichiara Cilloccu.

“Questo è un voto perpetuo che parte dal lontano 1652 e che è particolarmente significativo per la mia famiglia. Mio nonno Marino Cao, infatti, nel 1943 con grande coraggio si offrì, per evitare di interrompere questa tradizione, di portare Sant’Efisio fuori dalla sua chiesa attraverso una città devastata dai bombardamenti“.

