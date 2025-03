Sassari, casa va a fuoco: si salva la coppia ma muore il loro cane

Durante la notte, un rogo ha devastato un’abitazione situata in via Copenaghen, a Sassari. Una coppia è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, entrambi hanno riportato lievi intossicazioni e ustioni e sono stati ricoverati presso l’ospedale Santissima Annunziata. Purtroppo, il loro cane è deceduto a causa dell’inalazione del fumo sprigionato dalle fiamme.

L’incendio è divampato intorno alle 2 del mattino, presumibilmente a causa di un cortocircuito nella cucina dell’appartamento, situato al sesto piano di un edificio. I vigili del fuoco hanno incontrato difficoltà nel raggiungere l’abitazione con l’autoscala, a causa delle auto parcheggiate in modo disordinato lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di Sassari. Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’appartamento inagibile.

