Roma-Cagliari, Nicola: “Abbiamo fatto una grande prestazione”

La Roma vince sul Cagliari con l’unico tiro in porta della gara. I rossoblù vanno via dall’Olimpico con rammarico per le tante occasioni non capitalizzate. Ma Davide Nicola non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi.

Ecco le parole del tecnico del Cagliari a Dazn.

Promossa la prestazione. “Abbiamo fatto una grande prestazione, loro hanno segnato un gol fortunoso. Queste partite si decidono sui dettagli, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi”.

Sui gol sbagliati. “È vero, dobbiamo saper concretizzare meglio sotto porta. Anche nel primo tempo abbiamo avuto una occasione con Zortea. Poi un portiere come Svilar fa la differenza”.

Come risolvere ciò che manca. “Bisogna continuare a lavorare. Sono sicuro raccoglieremo ciò che seminiamo. Sono stati tre mesi pesanti, ora ci ricarichiamo per il finale”.

