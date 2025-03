Sussulto Dinamo Sassari: colpo a Treviso per 76-70

Colpo in trasferta per la Dinamo Sassari che, nonostante fosse priva di diversi giocatori, è andata a vincere per 76-70 contro Treviso.

Dopo un primo quarto faticoso, i sassaresi sono usciti alla distanza chiudendo avanti in chiusura di secondo quarto. A quel punto è stato un gran lavoro a mantenere il vantaggio nei successivi 20 minuti.

Molto bene in termini di numeri per diversi effettivi: Cappelletti (15 punti, 4 rimbalzi), Fobbs (13 punti, 6 rimbalzi, 4 assist) e Thomas 13 punti, 8 rimbalzi e 3 assist) sugli scudi.

Sassari allunga a +6 sulla zona retrocessione, confermato il decimo posto.

