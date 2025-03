Un tamponamento ha mandato in tilt il traffico sull'Asse Mediano di Cagliari, causando rallentamenti anche in viale Marconi

Cagliari, incidente sull’Asse Mediano: traffico bloccato per chilometri

Incidente sull’Asse Mediano e traffico in tilt a Cagliari. Un tamponamento si è verificato questa mattina nella trafficatissima arteria stradale cittadina, causando notevoli rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda di via Cadello, paralizzando la circolazione per diversi chilometri in direzione nord. La coda ha creato disagi fino a viale Marconi, dove anche lì si sono registrati rallentamenti.

