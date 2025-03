Condanna Becciu, conto sequestrato | Ciferri: “Non è un buon motivo”

La Corte d’Appello del Vaticano ha confermato nei giorni scorsi la condanna ai danni del cardinale Angelo Becciu già prevista da una sentenza del Tribunale di Como risalente al 2022. La motivazione? “Uso strumentale dello strumento processuale”.

Come conseguenza, il Monsignore di Ozieri dovrà un risarcimento pecuniario a Genoveffa Ciferri e al Monsignor Perlasca. Ma con una nota ha fatto notare di essere impossibilitato a ottemperare la richiesta.

“È paradossale che le autorità giudiziarie vaticane mi obblighino ad eseguire la sentenza di risarcimento quando le medesime autorità mantengono valido il sequestro del mio conto bancario decretato nel febbraio 2024″.

Becciu ha anche provato a marcare la propria distanza dalle persone a cui deve il risarcimento pecuniario di 40 mila euro.

“È davvero paradossale che la signora Genoveffa Ciferri passi per vittima bisognosa di risarcimento a fronte di tutto quello che il processo ha messo in evidenza circa la sua responsabilità nella preparazione del memoriale infarcito di false accuse che monsignor Perlasca ha consegnato al Promotore di giustizia allo scopo di farmi coinvolgere nel processo”.

La Ciferri non ci sta. Prima donna laica a dover essere risarcita da un membro della Chiesa, rigetta la nota del Cardinale.

“Il suo patrimonio congelato, in quanto condannato in primo grado dal Tribunale vaticano, non è motivo sufficiente per esonerarsi dal risarcimento. In quanto non risulta che il suo sostentamento attuale sia a carico di una Caritas. E se cosi fosse dovrebbe dimostrarlo. Il fattore che io abbia bisogno o meno del suo risarcimento, ugualmente non lo esonera dall’obbligo di risarcirmi. Mente quando afferma che nel processo io sia stata ritenuta ‘responsabile’ di aver orientato il memoriale del prelato Alberto Perlasca. In quel processo fui ascoltata come testimone informata dei fatti. Ci sono due sentenze che sconfessano le sue teorie di complottismo, diffamazione e false accuse nei suoi confronti“.

Ciferri ha deciso inoltre di diffidare Becciu, in seguito alle dichiarazioni effettuate di recente.

“Lo diffido ufficialmente a nominare pubblicamente il mio nome, con dichiarazioni false, congetture o illazioni di qualsivoglia genere. Di tutto il danno morale e d’immagine creatomi in questi anni lo chiamerò a rispondere in sede civile”

