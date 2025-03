Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi erano in sella ad un’unica moto intorno alle 2 di notte, quando sono andati a schiantarsi contro un guardrail

Schianto in moto a Porto Cervo: grave un minorenne

Un brutto schianto in moto per tre minorenni a Porto Cervo durante la scorsa notte. Feriti due di loro, uno è in rianimazione.

I carabinieri stanno lavorando per definire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzi erano in sella ad un’unica moto intorno alle 2 di notte, quando sono andati a schiantarsi contro un guardrail. Due di loro non avevano il casco.

Il caso più grave è stato trasportato con urgenza al Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un trauma cranico. Meno gravi le ferite per il secondo minore, illeso il terzo.

