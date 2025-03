Aggressione nel quartiere Marina, Pisano: “Urgente maggior controllo”

Lo psicologo chiede un intervento mirato sia per evitare la vendita illegale di alcolici ai minorenni e sia una azione di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere

Spesso, nel weekend, il quartiere Marina a Cagliari diventa teatro di violenza, schiamazzi e degrado. Ogni settimana sono tante le situazioni che vedono soprattutto i giovani protagonisti di eventi pericolosi.

La scorsa notte, i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare un pestaggio nei pressi di piazza Sant’Eulalia di un gruppo di minorenni ai danni di un coetaneo. Colpito ripetutamente da numerosissimi coetanei con calci e pugni, anche mentre si trovava a terra e privo di difese.

“Alla luce della situazione che si ripete ormai da tempo nella zona della Marina, appare necessario e urgente prevedere una presenza stabile di almeno due agenti di polizia, anche municipale. Non si tratta di un approccio repressivo, né di una volontà di ‘militarizzare’ spazi frequentati dai giovani. Al contrario, si propone un’azione mirata a contrastare le cause profonde dell’illegalità. Intervenendo su due fronti principali come la vendita irregolare di alcolici a minorenni da parte di molti esercenti e la presenza di spacciatori che agiscono con continuità” spiega Luca Pisano.

Lo psicologo psicoterapeuta suggerisce “l’adozione di un’ordinanza sindacale che limiti la vendita di alcolici ai minori nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 21.00 in tutta la città metropolitana. Pur non rappresentando una soluzione definitiva, una misura di questo tipo potrebbe ridurre sensibilmente l’accesso precoce ad alcol da parte degli adolescenti”.

