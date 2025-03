Cagliari-Monza, Nicola: “Abbiamo fatto la partita che volevamo”

Il tecnico ha commentato in maniera molto lucida la gara. Sa bene che la troppa esaltazione potrebbe rivelarsi un problema per il raggiungimento della salvezza

La vittoria in Cagliari-Monza, per una volta, non esalta del tutto Davide Nicola. C’è la soddisfazione per i tre punti, ma il tecnico sa benissimo che la troppa euforia ora può far perdere di vista l’obiettivo della salvezza.

Ai microfoni di Dazn, Nicola ha commentato in maniera molto lucida quanto accaduto nel lunch match.

“Sono soddisfatto della prestazione generale e del risultato. Abbiamo fatto la partita che volevamo, questo è quel genere di partite complesse che basta un episodio a favore o a sfavore per cambiare le cose. La gara con l’Empoli? Difficile e importante. Non so se sarà decisiva, certamente una vittoria ci avvicinerebbe alla salvezza”.

