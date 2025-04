Diritto dell’abitare, Lecis: “Al centro la qualità di vita delle persone”

L’assessore alla Pianificazione strategica urbanistica e ambientale del comune di Cagliari ha parlato a Roma alla conferenza internazionale “All we need is home”

L’assessore alla Pianificazione strategica urbanistica e ambientale, Matteo Lecis Cocco Ortu, in rappresentanza del Comune di Cagliari ha partecipato alla conferenza internazionale “All we need is home”, promossa dall’Assessorato al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale, guidato da Tobia Zevi. L’evento ha riunito amministratori, esperti, attivisti, cittadine e cittadini per un confronto concreto sulle strategie volte a contrastare la povertà abitativa in Europa, coinvolgendo anche le città di Atene, Barcellona, Parigi, Vienna, Lisbona, Cracovia, Bologna, Parma, Milano, Modena, Torino, Perugia, Bari, Monza, Padova e Napoli.

L’assessore Lecis ha preso parte a un tavolo dedicato agli affitti accessibili, dove sono state trattate tematiche rilevanti come la regolamentazione degli affitti brevi e le politiche urbanistiche e fiscali per calmierare il mercato delle locazioni.

“È molto importante relazionarci con le amministrazioni che in Italia e in Europa hanno avviato significativi interventi di rigenerazione urbana, ponendo al centro la qualità della vita delle persone. Solo attraverso la sinergia tra dipartimenti, assessorati ed enti, e un coinvolgimento attivo degli abitanti e del tessuto sociale, possiamo trovare soluzioni innovative a sostegno dei diritti delle persone, a partire da quello alla casa“, ha spiegato Lecis al termine della conferenza.

