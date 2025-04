Lo psicoterapeuta Luca Pisano lancia l'allarme e invoca la presenza dei genitori: "Non lasciamo soli i ragazzi, la presenza resta uno degli strumenti educativi più forti"

Allarme malamovida a Cagliari, Pisano: “Troppi giovani ubriachi in centro”

La situazione malamovida a Cagliari, che negli ultimi tempi è sfociata persino in accoltellamenti nelle zone del centro, continua a destare enormi preoccupazioni. Per questo motivo lo psicoterapeuta e direttore del Centro studi per la famiglia Ifos Luca Pisano ha lanciato un nuovo allarme.

Attraverso i propri social infatti ha sottolineato anche la responsabilità dei genitori: “Si è genitori anche il sabato sera: non lasciamoli soli. È necessario che i genitori si riapproprino della funzione educativa, anche nel tempo libero dei figli”.

“A Cagliari e nell’hinterland, ma il messaggio vale per tutta la Sardegna, preadolescenti di 11-13 anni non possono essere lasciati in giro da soli il sabato sera, senza meta né supervisione. A questa età – prosegue – la vulnerabilità è alta e le pressioni del gruppo possono condurre a comportamenti rischiosi e trasgressivi, rilevanti anche sotto il profilo giuridico”.

Luca Pisano, che inoltre si occupa di dare sostegno ai ragazzi dei quartieri di Marina e Castello, prosegue poi con la sua analisi: “Responsabilizzare non significa infatti lasciare i figli liberi di fare tutto quello che vogliono. Abituarli a serate/notti in strada, zero limiti, assenza di figure di riferimento, può diventare una forma di abbandono educativo“.

“Bisogna trovare un bilanciamento – conclude – tra favorire la crescita, l’autonomia, l’esplorazione e proteggere la loro salute. Ovviamente essere genitori oggi non è semplice, e nessuno ha ricette o procedure pronte. Ma la presenza, anche nei fine settimana, resta uno degli strumenti educativi più forti che abbiamo”.