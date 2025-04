Ilbono vuole la verità: fiaccolata in ricordo di Marco Mameli

Ad oltre un mese dalla morte del giovane, ancora non si sa chi sia stato l'assassino. Per questo motivo ieri si è svolta un fiaccolata per le vie del paese

Ilbono vuole sapere la verità: è passato fin troppo tempo dal primo marzo, giorno in cui Marco Mameli è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, durante le celebrazioni per il Carnevale. Per questo motivo, ieri è stata organizzata una fiaccolata in suo ricordo.

Le indagini sono partite fin da subito, ma dell’assassino non vi è traccia e allora si chiedono delle risposte. La prima l’ha data ieri la comunità appunto che ha percorso in silenzio le strade del paese, partendo da piazza Andrea Lussu.

Un messaggio forte di sostegno alla famiglia, che ha preso parte alla fiaccolata, in questi tempi davvero terribili da vivere. All’iniziativa hanno partecipato anche i sindaci di Ilbono e Bari Sardo oltre a diversi assessori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it