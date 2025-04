Lo spettacolo dei tifosi del Cagliari: in mille a Empoli

Lo spettacolo dei tifosi del Cagliari: in mille a Empoli

Tantissimi hanno raggiunto la Toscana in nave, poi un viaggio in bus da Livorno con la volontà di far festa. Prima della gara sono spuntati tavolini, cibo e vino rosso