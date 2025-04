Decimomannu in lutto per Marco Meloni, il 20enne che ha perso la vita qualche giorno fa in seguito ad alcuni giorni di coma.

I medico dell’ospedale Brotzu di Cagliari hanno tentato di salvargli la vita, ma sono stati costretti a dichiararne la morte cerebrale.

La famiglia ha deciso di donare gli organi, che permetteranno di salvare la vita ad altre persone.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it